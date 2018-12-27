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Can Çoğun kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı. Gazi Üniversitesinde imalat ve konstruksiyon anabilim dalında dersler veren Can Çoğun kimdir? Can Çoğun nereli ve kaç yaşında? Can Çoğun daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 13:33
Can Çoğun kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı. Gazi Üniversitesinde imalat ve konstruksiyon anabilim dalında dersler veren Can Çoğun kimdir? Can Çoğun nereli ve kaç yaşında? Can Çoğun daha önce nerelerde görev yaptı?

Can Çoğun akademik dereceleri

-Lisans, 1981, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara. 

-Yüksek Lisans, 1982, Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Ankara  

-Doktora, 1987, Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Ankara 

-Doçent, 1990, Makina Mühendisliği Bilim Kolu; Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı

-Profesör, 1996, Gazi Üniversitesi (GÜ), Ankara (Makina Mühendisliği bilim kolu; Konstrüksiyon ve İmalat ana bilim dalı

Görev Yaptığı Kuruluşlar 

1981-1984, Araştırma Görevlisi, Makina Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara

1984-1987, Öğretim Görevlisi, Makina Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara

1987-1989, Yardımcı Doçent, Makina Müh. Bölümü, ODTÜ (Eylül 1988-Eylül 1989 izinli), Ankara

1988-1991, Yardımcı Doçent, Makina Müh. Bölümü, King Saud University (KSU), Riyad

1991-1993, Doçent, Makina Müh. Bölümü, KSU, Riyad

1993-1996, Doçent, Makina Müh. Bölümü, GÜ, Ankara

1996-sürüyor, Profesör, Makina Müh. Bölümü, GÜ, Ankara

Çalışma ve ilgi alanları

-İmal Usulleri

-Alışılmamış İmal Usulleri

-Elektro Erozyon ile İşleme Denetimi ve Performansı 

-İmalat Sistemleri

-İmalatta Otomasyon 

-Talaşlı İmalat Teorisi 

-Sayısal Denetimli Takım Tezgahları

Verilen Dersler 

-İmal Usulleri (ODTÜ, KSU, GÜ)

-İmalat Sistemleri (KSU, GÜ)

-Sayısal Denetimli Takım Tezgahları (KSU, GÜ)

-Talaşlı İmalat Teorisi ve Takım Tezgahları (KSU, GÜ)

-Makina Tasarımı (ODTÜ)

-Kaldırma ve Taşıma Makinaları (ODTÜ)

-Bilgisayar Tümleşik İmalat (Lisansüstü dersi, GÜ)

-Alışılmamış İmal Usulleri (Lisansüstü dersi, GÜ)

Yayınlar

-Uluslararası ve ulusal dergi ve konferanslarda yayınlanmış 80' nin üzerinde yayını vardır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:33
  1. Ankara
  2. Can Çoğun kimdir
  3. Can Çoğun nerelidir?
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