Can çıkmadan huy çıkmazmış! Erdoğan’ın, hergelenin aklına ihtiyacı var mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a akıl vermeye kalktığını söyleyerek tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ben demiyorum.

Bizzat kendisi, kendi için “hergele” tanımlaması yapmıştı..

Ertuğrul Özkök’ün köşesinden öğrenmiştik..

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Bir süredir ara vermişti..

“Can çıkmadıkça, huy çıkmaz” derler..

Hergele de, huyundan vazgeçmediğini ispatladı..

Müsaade ederseniz, Ahmet’ini kullanmayayım..

Sadece Hakan diyeyim..

Dava açar da, şu olur bu olur diye değil..

Ahmet ismine saygımızdan dolayı..

Balıkesir’de, deprem öncesinde planlamaları yapılan, ancak afet sonrasında birçok ilde olduğu gibi, bu ilimizde de “acaba” diye tereddüt edilen konserlerden biri iptal edilmiş.

Dini vakıf ve cemaatlerin itirazı da bu iptalde rol oynamış..

Balıkesir Belediyesi, deprem sonrasında, eğlence yönü ağır basan konseri, dindar seçmenlerin de hassasiyetlerini değerlendirerek, iptal etmiş.

İlk itiraz, Millet İttifakı’nın destekçisi medya organlarından gelmişti.

Ki, dün dahi devam ediyordu, Sözcü, Birgün, Cumhuriyet gazetesinde, “Konser nasıl iptal edilir. Bu yaşam tarzımıza müdahaledir” edebiyatı..

İşe bakın..

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