Çan Belediyesi güreşçisi Aktürk, Avrupa şampiyonu .

Çan Belediyesi Güreşçisi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

Çan Belediyesi güreşçisi Feyzullah Aktürk, İspanya’da yapılan final güreşlerinde Moldovalı rakibini 12-0 yenerek şampiyon Çan’da coşku ile karşılandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan Belediyesi güreş kulübümüzün yetiştirdiği güreşçimiz bugün İspanya’da Moldovalı rakibini 12-0 bir üstünlük ile yenerek Avrupa Şampiyonası’nda Çan’ımızı temsil etmiştir. Güreşçimizi en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman dediğim gibi Çan Belediyesi olarak sporcularımızın yanında olacağız” dedi.

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