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Gündem Can Ataklı'ya sert tepki: Ağzını 'mal'a ile..
Gündem

Can Ataklı'ya sert tepki: Ağzını 'mal'a ile..

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, PKKHDP ile birlikte görünmemeye çalışan İYİ Partililere küfredince sert tepki çekti. İYİ Parti'den Ataklı'ya çok sert bir cevap verildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 22:31:00 -
Can Ataklı'ya sert tepki: Ağzını 'mal'a ile..

Can Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Partililere alenen küfretti.

HDP'nin geçtiğimiz yılın eylül ayında açıkladığı beyannamede orta yolun bulunabileceğini belirten Ataklı, "E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver" ifadelerini kullandı.

Ataklı'nın sözlerine İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.

"Ağzını mala ile sıvasan nafile"

"Bu bazı kendini bilmez, gazetecimsi edepsizlerin ağzını 'mal'a ile sıvasan yine nafile." diyen Dikbayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Bu ülkede Erdoğan ile yan yana gelecek en son insan benim.' diyen Sayın Meral Akşener, hain terör örgütü PKK ile bağı olanlarla da aynı masaya oturmaz. Nokta!"

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