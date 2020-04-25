Can Ataklı'nın kulakları çekildi! Bir daha "Ekrem"i üzme talimatı verildi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapamaması müzmin muhalif kimliğiyle tanınan Can Ataklı'yı bile sinirlendirmişti. Can Ataklı, daha sonra olacakları düşünmeden bir anlık öfkeyle İBB Başkanı İmamoğlu'na ağzına geleni söyledi.

"Şovlarla bu iş yürümez"

Tele1 kanalındaki programında Ataklı, "Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.

Saatler sonra özür dilettiler

"Belki dozu fazla olan bir eleştiride bulundum. Garip garip tepkileri geliyor Canımı sıkan şu. Şimdi sıra mı? Sırası mı dediğiniz an iş bitiyor benim kafamda. Çünkü o zaman bütün eleştirdiğimiz bu iktidara yönelttiğimiz eleştirilerin aynısını istiyorsun benden. Başta İmamoğlu üzülmüş. Eleştirileri hakaret etmek üzmek için söylemem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim.

"Başkanı kızdırmadan yayın yap Can"

Taraflı haberciliğiyle ön plana çıkan muhalif Tele1 ekranlarında İBB yönetimine izinsiz bir şekilde eleştiri yapan Can Ataklı'nın, özrü yeterli olmadı. Kanal yönetimi Can Ataklı'ya bir de uyarı yaptı. kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Ataklı ile görüşerek uyardı.

"Başkan bizi yanlış anlamasın"

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi programında Ataklı'nın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Kendi programında konuya ilişkin açıklama yapan Yanardağ ise kanalın yayın politikasını çok tartışılacak ifadelerle anlattı.

"Kimseyi haketmediği kavramlarla hitap etmek söz konusu olamaz" diyen Yanardağ, "İktidar dururken muhalefetle uğraşacak halimiz yok. Şöyle bir tutum içinde değiliz. Hem nalına hem mıhına gibi klasik gazetecilik tavrı içinde değiliz. Bu anlamda taraf olduğumuzu ilan etmiş bir perspektife sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu eleştirmek yasak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "lan" demek serbest

Can Ataklı'nın İmamoğlu hakkında yaptığı eleştirel açıklamalardan sonra "Kimseyi haketmediği kavramlarla hitap etmek söz konusu olamaz" diyen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözleri, Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'lan' diyerek yaptığı terbiyeden uzak hitabı hatırlattı.

Binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'lan' diyerek hitap ettiği videosunu paylaşarak ''İmamoğlu'nu eleştirmek yasak Erdoğan'a 'lan' demek serbest'' yorumunda bulundu.