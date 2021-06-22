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Gündem Can Ataklı'dan tepki çeken 'Selamün Aleyküm' açıklaması!
Gündem

Can Ataklı'dan tepki çeken 'Selamün Aleyküm' açıklaması!

Nefret söylemleri tanınan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 17:24:00 -

Nefret söylemleriyle tanınan gazeteci Can Ataklı, yeni bir tartışma konusu yarattı. Ataklı, "Şart değil Selamün Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum" dedi.

Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında tepki çeken sözler sarfetti. Yanlışlıkla "Selamün Aleyküm" diyen Ataklı, durumu kendince toparlamaya çalıştı.

"Ben demem ama şimdi moda o ya." diyen Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar..."

"Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. İlle o Hz.Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey, kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani. Esası o, sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil Selamün Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum, onu demek istiyorum.

Böyle skandal açıklama görülmedi

Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsun , iyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o Allah'ların anlamına geliyor o da ayrı mesele.

"Ağız alışkanlığı olmuş"

Yani hep bir yanlış üzerine gidiyoruz. Ama işte bu ağız alışkanlığı olmuş, yanlış yapmayasınız diye. Yanlışı bil devam et ama bil yaptığın yanlışı diye söylüyorum."

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