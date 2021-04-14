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Gündem Can Ataklı'dan skandal darbe itirafı
Gündem

Can Ataklı'dan skandal darbe itirafı

Emekli amirallerin darbe bildirisini masum gibi göstermeye çalışanlara cevap yine aynı mahalleden geldi. Can Ataklı, "Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözümediğim, bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 00:32:00 - 2021-04-14 00:33:57

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sonrası açılan soruşturmaya özellikle laik mahalleden bir çok isim "emekli amiral darbe mi yapacak?" diyerek olayı masumlaştırmaya çalıştı.

Yine aynı mahalleden Can Ataklı ise sarsıcı açıklamalarda bulundu.

Ataklı, "Bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada, amiraller darbe yapmazlar, bir darbenin ilk işaret fişeği olur mu? Evet olabilir. Geçmişte buna benzer olaylar görülmüştür. Burada benim de aklımın almadığı darbe yapacak birileri var mı? İşin özü itibariyle evet var. Silahlı bir güç varsa olur. Son günlerde ulaştığım bazı bilgilere göre, anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözümediğim, bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var." dedi.

Amiraller serbest bırakıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan 4 emekli amiral adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bildiriyi hazırladığı ve son hâlini verdiği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen emekli amirallerden Ergun Mengi de serbest kaldı.

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