Can Ataklı'dan skandal Bahçeli çıkışı! Zoruna mı gitti koçum

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kalem oynatan Can Ataklı, Cumhur İttifakı'nın kenetlenmiş yapısını hazmedemediğini bir defa daha ortaya koydu. Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a niçin destek verdiğini anlamadığını belirterek, idrak sorunu yaşadığını gözler önüne seren Ataklı, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Anlamakta en zorluk çektiğim siyasi parti genel başkanı, oldum olası Devlet Bahçeli’dir. Nasıl bir siyaset izlediğini anlamak çok güç Devlet Bey’in. (...) En anlamadığım tavrı, Erdoğan ve AKP’ye olan bağlılığı. (...) Devlet Bey, kendisinin ve partisinin bütün geleceğini Erdoğan’a emanet etmiş durumda. Öyle bir destek veriyor ki, pek çok AKP’li bile bu kadar destek vermiyordur."