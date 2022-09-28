Can Ataklı'dan Meral Akşener'e HDP küfrü! Canlı yayında...
Can Ataklı; Habertürk TV canlı yayınında, "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, "Biz kalkarız onlar oturur. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor." cevabı veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e küfretti.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Akşener, "HDP'ye bakanlık verilebilir." sözlerinden sonra başlayan tartışmalara ilişkin konuştu.
Meral Akşener, Altaylı'nın "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, şöyle cevap verdi:
Biz kalkarız onlar oturur. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor.
Kamuoyunda samimi bulunmasa da Ataklı'yı kızdırdı!
İP'li Akşener'in sözleri, kamuoyunda samimi bulunmasa da Can Ataklı'yı kızdırdı.
Youtube kanalında gündemi değerlendiren Ataklı, Meral Akşener'in açıklamasına küfrederek cevap verdi.
Ataklı, "Ahmakça, 'HDP'nin olduğu yerde ben olmam. Git o zaman, Tayyip Erdoğan'a oy ver." dedi.