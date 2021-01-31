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Gündem Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem
Gündem

Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem

Tele 1 sunucusu Can Ataklı, Suriye’nin kuzeyinde terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PYD’nin elinde bir belge olmadığı için kendisinin terör örgütü diyemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:14:00 -

TSK'nın Afrin, Tel Abyat ve Resulayn'da harekat düzenlediği Suriye PKK'sı ile ilgili konuşan Can Ataklı'nın sözleri şaşırttı.

Elimde belge yok

Daha önce darbe iması ile gündeme gelen ve tepkilere neden olan Tele1 televizyonu sunucusu Can Ataklı programda PYD ile ilgili yorum yaparken "PYD'ye terörist diyemem, adam mi öldürdü bomba mı patlattı" ifadelerini kullandı.

Ataklı açıklamasında; "AK Parti'den başka PYD'ye terörist diyen yok. Sen de demiyorsun, bunun herhalde hesabını soracaklar. AK Parti'nin terörist dediğine terörist demeye mecburiyetimiz yok." dedi.

PYD terörist mi bilmiyorum

"Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya saldırdı mı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Ama belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok" dedi.

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