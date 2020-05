Can Ataklı hapse mi girecek? Can Ataklı tutuklanacak mı?

Sözce gazeteci Can Ataklı cezaevine mi girecek? EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmen hakkında skandal ifadeler kullanan sözde gazeteci Can Ataklı'nın soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Can Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Peki Can Ataklı kimdir, nerelidir? Can Ataklı nerede çalıştı. İşte Can Ataklı hayatı biyografisi.