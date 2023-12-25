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Gündem Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 21:10:00 -
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Can Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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