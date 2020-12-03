Can Ataklı CHP’nin skandalına böyle ifadeler kullandı! ‘Bu herhalde yollu’

Gündeme bomba gibi düşen CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş medya iğrençliği örtbas etmeye çalıştı.TELE1'de canlı yayın programı yapan Can Ataklı, iğrenç ifadeler kullandı. Ataklı, "Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu" diye düşünmüş olabilirler" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki D.A., eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından CHP çevresindeki tartışmalar devam ediyor.

Cinsel saldırı suçlaması

Savcılıkta "müşteki" sıfatıyla ifade veren D.A., şüpheli G.Ö.A.'yı bir siyasi partinin gençlik kolunda görev almaları nedeniyle tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 Mart'ta Ümraniye'de parti faaliyeti ile ilgili konularda bir araya geldikten sonra aynı mahallede oturduğumuz için aynı araçla oturduğumuz bölgeye geldik. Araçta başkaları da vardı. Diğer arkadaşları yolda bıraktık. G. isimli arkadaşım indikten sonra G.Ö.A. arkadaşımın da duyacağı şekilde bana ön koltuğa, yanına oturmamı söyledi. Ben önce istemedim ama bana şakayla 'Ben senin şoförün müyüm?' dediği için ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşı ile arasının bozuk olduğunu, benimle yarım saat kadar dertleşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim."

Soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine araçla Dudullu tepesine gittiklerini ve bir banka oturduklarını anlatan D.A., burada bir süre G.Ö.A.'nın kız arkadaşından bahsettiğini, kendisinin de tavsiyelerde bulunduğu dile getirdi. D.A., kalkması gerektiğini belirterek araca bindiklerini, G.Ö.A.'nın araçta kendisine sarılıp öptüğünü ve tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, D.A.'nın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadesi alınan şüpheli G.Ö.A.'nın, suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli G.Ö.A. hakkındaki soruşturma sürüyor.