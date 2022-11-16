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Medya Can Ataklı CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın sözlerini hazmedemedi! 'Aptal' deyip hakaretler savurdu
Medya

Can Ataklı CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın sözlerini hazmedemedi! 'Aptal' deyip hakaretler savurdu

Can yandaşı Can Ataklı, CHP'den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde muhalefete 'terör' tepkisi gösteren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'a 'aptal' diyerek hakaretler savurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 23:55:00 - 2022-11-17 00:30:15

Can Ataklı, CHP üyeliğini sonlandıran CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı hedef aldı. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

Aslı Baykal: CHP gayri milli pozisyona geldi

CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti. Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.

Muhalefete tepki göstermişti

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında CHP'nin hükümeti hedef almasına da tepki gösteren Baykal, muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyip, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullanmıştı.

Can Ataklı hakaret savurdu

Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı Can Ataklı'yı rahatsız etti. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.

"Kızına engel ol kardeşim böyle aptallıklar olur mu ya?"

Ataklı, açıklamasında şunları söyledi:

Dehşet kardeşim ya! Bunlar nasıl oldu bu kadar dezenformasyona uğradılar ya. Hiç utanma sıkılma yok mu, istifa ettin tamam, bas git işte. Ama belli ki başka bir şey oluyor. Aynı Mehmet Ali Çelebi gibi... Sana mı kaldı kızım ya? Kalkıp da 'terörle bunlar mücadele ediyormuş, sen de mücadele et' gibi. Bunlar AK Parti'ye geçecek galiba. Üzülüyorum, daha ağır şeyler söyleyebilirim ama Deniz Baykal sıkıntılı günler yaşıyor. Hukukumuz da var eskiden kalma. Kızına engel ol kardeşim böyle aptallıklar olur mu ya? Terörle mücadele et gibi.

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Yorumlar

Muş

Lan alçak ideolojisini zihniyeti siktiğimin insansıları cehape liler bu vatanın düşmanıdır

izleyiciden korkuyor

Bu ataklara gelen *ötü ya sürekli fonlayıp fonlayıp fonfonlama yapıyorlar yada bir yerlerde filim çevirmiş filimin çok izleyicisi olur daha fazla şöhret olurum korkusu var yada kimlik sorunu var malum 90 yıl önce epey kırık piyasa girdi
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