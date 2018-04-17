Can Ataklı: Beni ya Kılıçdaroğlu yada Baykal kovdurdu!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Gazeteci Can Ataklı'nın Halk TV'de yayınlanan Yazı İşleri adlı programı yayından kaldırıldı. Can Ataklı, CHP'nin kanalı Halk TV'den kovuldu. Ataklı, Halk TV'den kovulmasının ardında ya Baykal ya da Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyledi.

'HALK TV MÜDÜRÜ YETENEKSİZ!'

Ataklı, Halk TV Müdürü Şaban Sevinç'in kendisini kovamayacağını söyleyerek; 'Şaban Sevinç, Devlet memuru mantığıyla çalışan ve özel bir gazetecilik yeteneği olmayan biri. Baykal’dan izinsiz kimseye işten çıkaramaz.' ifadelerini kullandı.

Can Ataklı'nın Haber3.com'da yayınlanan röportajında, Halk TV Müdürü Şaban Sevinç'den CHP'li milletvekillerinin bile korktuğunu da söyledi.

'BENİ YA KILIÇDAROĞLU YADA BAYKAL KOVDURDU!'

Gazeteci Can Ataklı, kendisini ya Kemal Kılıçdaroğlu yada Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kovduğunu söyleyerek; 'Baykal’dan izinsiz, daha doğrusu patrondan izinsiz bu boyutta bir işten çıkartma yapamaz gibi geliyor bana. İki patronu var CHP’nin bunu Kemal Kılıçdaroğlu da söylemiş olabilir. Deniz Baykal da söylemiş olabilir. Yani ikisinden biri. Başka türlüsü olmaz.' dedi.