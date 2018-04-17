Can Ataklı: Beni ya Kılıçdaroğlu yada Baykal kovdurdu!
Can Ataklı'nın Halk TV'den kovulmasının ardından çok konuşulacak sözler söyledi.17 Nisan 2018 Salı 01:00
YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Gazeteci Can Ataklı'nın Halk TV'de yayınlanan Yazı İşleri adlı programı yayından kaldırıldı. Can Ataklı, CHP'nin kanalı Halk TV'den kovuldu. Ataklı, Halk TV'den kovulmasının ardında ya Baykal ya da Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyledi.
'HALK TV MÜDÜRÜ YETENEKSİZ!'
Ataklı, Halk TV Müdürü Şaban Sevinç'in kendisini kovamayacağını söyleyerek; 'Şaban Sevinç, Devlet memuru mantığıyla çalışan ve özel bir gazetecilik yeteneği olmayan biri. Baykal’dan izinsiz kimseye işten çıkaramaz.' ifadelerini kullandı.
Can Ataklı'nın Haber3.com'da yayınlanan röportajında, Halk TV Müdürü Şaban Sevinç'den CHP'li milletvekillerinin bile korktuğunu da söyledi.
'BENİ YA KILIÇDAROĞLU YADA BAYKAL KOVDURDU!'
Gazeteci Can Ataklı, kendisini ya Kemal Kılıçdaroğlu yada Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kovduğunu söyleyerek; 'Baykal’dan izinsiz, daha doğrusu patrondan izinsiz bu boyutta bir işten çıkartma yapamaz gibi geliyor bana. İki patronu var CHP’nin bunu Kemal Kılıçdaroğlu da söylemiş olabilir. Deniz Baykal da söylemiş olabilir. Yani ikisinden biri. Başka türlüsü olmaz.' dedi.
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Hayrettin10 sa önce Senin yazma kabiliyetinin olmadığını fark etmiş olabilirler mi? Ama üzülme, işsiz bırakmayız seni. Bizim atölyede preslerde parça basacak elemana ihtiyacımız var. Asgari ücretle. Seni orada istihdam ederiz. Fikri10 sa önce Sen de hala onlara ve zihniyetlerine yalakalık yapmaya devam et. hilalçezik10 sa önce tutarlı bırdeğidiyağcıveçıkarcı İBRAHİM10 sa önce kimin kovdurduğu önemli değil.Mesele senin gibilerin her yerden kovulması gerekliliği dir. Uykucu11 sa önce Yiyin birbirinizi. Millet12 sa önce Can atakli sende gidersin emin amcanin yanina sözcüde yazarsin üzüldüğün şeye bak Yunus 16 12 sa önce BU .... DA HABER YAPIYORSUNUZ YA BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM Muharremmuharremiğlu13 sa önce Sende üzülme be gülüm.Sende halk değilde bak tv diye bi kanal kurarsın olur biter Oğuzsoylu16 sa önce Ne utanmaz yüzsüz birisin ulan sen, hem Şaban Sevinç den chp milletvekilleri bile korkar diyeceksin ve biraz sonra da Şaban beni işten çıkaramaz diyeceksin, senin acaba ne gibi bir özelliğin varki çalışmadığın medya kurumu kalmadı. kaleli16 sa önce e herhalde yani..