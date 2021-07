Can Ataklı akıl dışı iddialar öne sürdü! MHP'yi FETÖ ile bir tutacak kadar ileri gitti!

Yeniakit.com.tr

İktidarı hedef almak için ne yapacağını şaşıran muhalefet, akılalmaz yalanlara başvurmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabından bir vide paylaşan Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İP'li Meral Akşener ile ittifak etmek istediğini öne sürerek, "Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz Perşembe ya da Cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde görüştü. Daha önce de görüşmeler bu kişiyle yapılıyordu. Burada yapılan görüşmede de Tayyip Erdoğan, mealen söylüyorum, gidişattan memnun olmadığını, Bahçeli'ye artık asla güvenmediğini, her an oradan bir kazık yiyeceğine inandığını fakat genel olarak toplumda da oylarının düşmekte olduğunu fark ettiğini, bu nedenle yetkilerinin bir bölümünü yeni bir oluşumla parlamentoya devretmeye hazır olduğunu ama bunun karşılığında kendisi ve 300-400 kişilik ekibi için dokunulmazlık istediğini söylemiş." dedi.

MHP'yi FETÖ ile karşılaştıracak kadar ileri gitti!

Millyetçi Hareket Partisi'ni FETÖ ile karşılaştıracak kadar ileri giden Ataklı, şöyle devam etti: "Erdoğan'ın bazı yetkilerimi devrederimden kastı bence bir tür parlamenter rejime geçip Cumhurbaşkanlığına sembolik olarak devam etmek ama bir seçimi daha garantiye almak. Bunu da yapabileceğini gördüğü, anladığım kadarıyla İYİ Parti. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çok palazlandı. Oy yok fakat devletin içine çok soktu. Aynı cemaatte olduğu gibi, 'MHP de beni kandırdı' diyebilir Tayyip Erdoğan."