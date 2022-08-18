Çamuriyet iş başında! 28 Şubatçıya cila üstüne cila..

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28 Şubat darbecilerinin hapsedilmesini bir türlü hazmedemeyen bazı medya kuruluşları, vesayetçilere övgüler dizmeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşesinde 28 Şubatçı Vural Avar'ı güzelledi.

Darbeci Avar'ın eşinin de asker olduğunu aktaran Terkoğlu, köşe yazısında ikilinin evlilik hayatlarını yazdı.

Cilaladı da cilaladı!

Terkoğlu, "Bulutlar açmadı mavi gök orda mı?" başlıklı yazısında, Müslümanların temel haklarını ellerinden alarak zulmeden darbeci Avar'ın eşine şu mesajı verdirtti:

Tuna Avar, "65 sene oldu, onu çok seviyorum" diyor. Görevlerde, eğitimlerde ayrı kalmışlar. Ama 65 yıl boyunca en uzun ayrılıklarının hapis olduğunu söylüyor.

Açık söyleyeyim. Ben olsam isyan ederdim. Ama o etmiyor. “Her şeyimi Silahlı Kuvvetler’e borçluyum. Bana aşkımı bile o verdi” diyor. "En güzel dönemini yaşamışız" sözünde ise bugüne dair bir kırgınlık seziyorum.

Tuna Avar, "Bir gün gelecek, o günü bekliyorum" diye bitiriyor her şeyi...

Ayrılıp kalabalığa karışırken "Aşkı insan yaratıyor, insan yaşatıyor, içini insan dolduruyor" diye düşünüyorum. Aklıma başlıktaki Cahit Zarifoğlu şiiri geliyor:

"Aklımdan çıkmıyorsun dedim

başka türlüsünü yorgunum anlatmaya."