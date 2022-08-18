  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Medya Çamuriyet iş başında! 28 Şubatçıya cila üstüne cila..
Medya

Çamuriyet iş başında! 28 Şubatçıya cila üstüne cila..

Cumhuriyet gazetesi ile yazarı Barış Terkoğlu 28 Şubatçı Vural Avar’ı şirin gösterme çabasına girdi. Terkoğlu köşesine, bir kitap fuarında tanıştığını belirttiği darbeci Avar'ın eşi Tuna Avar'ın sözlerini taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 17:14:00 - 2022-08-18 18:29:09
Çamuriyet iş başında! 28 Şubatçıya cila üstüne cila..

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecilerinin hapsedilmesini bir türlü hazmedemeyen bazı medya kuruluşları, vesayetçilere övgüler dizmeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşesinde 28 Şubatçı Vural Avar'ı güzelledi.

Darbeci Avar'ın eşinin de asker olduğunu aktaran Terkoğlu, köşe yazısında ikilinin evlilik hayatlarını yazdı.

Cilaladı da cilaladı!

Terkoğlu, "Bulutlar açmadı mavi gök orda mı?" başlıklı yazısında, Müslümanların temel haklarını ellerinden alarak zulmeden darbeci Avar'ın eşine şu mesajı verdirtti:

Tuna Avar, "65 sene oldu, onu çok seviyorum" diyor. Görevlerde, eğitimlerde ayrı kalmışlar. Ama 65 yıl boyunca en uzun ayrılıklarının hapis olduğunu söylüyor.

Açık söyleyeyim. Ben olsam isyan ederdim. Ama o etmiyor. “Her şeyimi Silahlı Kuvvetler’e borçluyum. Bana aşkımı bile o verdi” diyor. "En güzel dönemini yaşamışız" sözünde ise bugüne dair bir kırgınlık seziyorum.

Tuna Avar, "Bir gün gelecek, o günü bekliyorum" diye bitiriyor her şeyi...

Ayrılıp kalabalığa karışırken "Aşkı insan yaratıyor, insan yaşatıyor, içini insan dolduruyor" diye düşünüyorum. Aklıma başlıktaki Cahit Zarifoğlu şiiri geliyor:

"Aklımdan çıkmıyorsun dedim

başka türlüsünü yorgunum anlatmaya."

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vurucu

Bu acıyı bir yüz yıl geçsede çıkaramazlar öylesine kalın geldi bu faşist ve sevicilerine

şüayıp

Herkes yaptığının karşılığını görmesi ilahi adalettendir
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23