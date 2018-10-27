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Çamurdan üretilen elektrikle ayda 60 bin lira kasada kalıyor

Adıyaman'da belediyeye ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde su arıtma işlemi sonrasında ortaya çıkan çamurdan üretilen günlük 2 bin metreküp biyogazla elde edilen günlük bin 600 kilovat elektrik sayesinde ayda 60 bin lira belediyenin kasasında kalıyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:57
Çamurdan üretilen elektrikle ayda 60 bin lira kasada kalıyor

Adıyaman Belediyesine ait tesiste arıtılan atık sulardan artakalan çamurun çürütülmesinden elde edilen biyogaz yakılarak elektrik üretiliyor.

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi Sitilce bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce, Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 85, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yüzde 6 ve Adıyaman Belediyesinin yüzde 9 finansman desteğiyle kurulan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, kendi elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabiliyor.

Adıyaman Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu ve malzeme mühendisi Mehmet Akif Taştan, kentteki tüm atık suyun tesiste toplandığını söyledi.

Çamur, elektriğe dönüştürülüyor

Tesisin arıtma kapasitesinin günlük 32 bin 808 metreküp gün olduğunu ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da tüm atık sular alınıp tesiste işleniyor. Burada çeşitli aşamalardan geçen atık sular, temizlendikten sonra Atatürk Barajı'na deşarj ediliyor. Tesisimiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi olduğu için fosfor ve azot giderimi de yapılıyor. Su arıtımında hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Ayrıca, tesisimizde atık suların arıtılması sonucu günlük 20 ton çamur çıkmaktadır. Bu çamuru da çeşitli makinelerde çürütüp 2 bin metreküp biyogaz üretiyoruz. Biyogazın da tamamını yakarak günlük bin 600 kilovat elektrik elde ediyoruz. Bu sayede tesisimizin ihtiyacının yüzde 90'ını karşılamış oluyoruz ve ayda 60 bin lira kasamızda kalıyor."

Taştan, arıtılan atık suların bir kısmını tesisin bahçe sulamasında kullandıklarını dile getirerek, tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 24 saat izlendiğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:57
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  2. atık sular
  3. biyogaz
  4. Avrupa Birliği (AB)
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  6. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
  7. Mehmet Akif Taştan

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