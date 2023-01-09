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Yerel Çamura saplanan traktörün tekerinden fırlayan kütük can aldı
Yerel

Çamura saplanan traktörün tekerinden fırlayan kütük can aldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çamura saplanan traktörün tekerinin altından fırlayan kütüğün kafasına çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 12:11:00 -
Çamura saplanan traktörün tekerinden fırlayan kütük can aldı

Kaşif Özdemir, Ağcagüney Mahallesi'nde traktörü ile kendisine ait tarlada çalıştıktan sonra evine dönmek istedi.

Bu sırada yolda traktör çamura saplandı. Traktörü çamurdan çıkarmak isteyen Özdemir, iddiaya göre traktörün tekerinin altına koyduğu kütüğün fırlayarak kafasına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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