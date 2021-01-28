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Yaşam Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırdı
Yaşam

Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırdı

Manisa'da yazlık evlere girerek hırsızlık yapan, kaçtıkları sırada da araçları çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırınca yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 22:18:00 -
Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırdı

Manisa'da yazlık evlere girerek çeşitli elektronik eşyayla birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olduğu öğrenilen tespih koleksiyonunu çalan 3 zanlı, kaçmaya çalıştıkları sırada araçları çamura saplanınca kurtarıcı çağırdı. Araçlarını bırakıp kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki yazlık türü evlere giren hırsızlar, kaçmaya çalıştıkları sırada araçları çamura saplandı. Araçlarını saplandıkları yerden çıkaramayan hırsızlar kurtarıcı çağırdıktan sonra yaya şekilde kaçarak izlerini kaybetmeye çalıştı.

Durumun ihbar edilmesi sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda girdikleri evlerden 2 televizyon, 2 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet matkap, 1 adet odun testeresi ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olduğu belirlenen akide taşı tepbih koleksiyonunu çalan hırsızların kimlikleri belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli İzmir'de 1 şüpheli ise Akhisar ilçesinde yakalandı. Yapılan sorguları sonucunda suçlarını itiraf eden şüpheliler çaldıkları eşyaların sakladıkları yeri gösterdi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken adliyeye sevk edilen F.H., İ.T. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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