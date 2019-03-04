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CAMS sertifikası Türkiye'de de verilecek

Karapara Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği ile İstanbul Finans Enstitüsü arasındaki iş birliği kapsamında Karapara Aklamayı Önleme Uzmanlık Sertifikası artık Türkiye'de de verilecek

04 Mart 2019 Pazartesi 12:15
CAMS sertifikası Türkiye'de de verilecek

İSTANBUL (AA) - Karapara Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) ile İstanbul Finans Enstitüsü (İFE), Karapara Aklamayı Önleme Uzmanlık Sertifikası'nı (CAMS) Türkiye'de vermek için iş birliği yaptı.

İFE'den yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2019'da başlayacak ortaklık kapsamında ACAMS ile İFE, Karapara Aklamayı Önleme Uzmanlık Sertifikası'nı Türkiye'de de verecek.

Ortaklık, Türkiye'deki mali suçları önleme uzmanlarının, mesleki bilgilerini, becerilerini, mali suçları ve aklamayı tespit etme ve önleme üzerine olan deneyimlerini geliştirmelerinin yanı sıra, bir uyum kültürü oluşturma ve sürdürmelerini sağlayacak.

CAMS Sertifikası, kara para aklama tehditleri ve finansal suç riskleri üzerine, risk temelli yaklaşımda bir standartlık oluşturulmasına yardım ediyor.


- "Türkiye'nin küresel bir finans merkezi olma hedefi için iyi olacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ACAMS Avrupa Başkanı Angela Salter, CAMS Sertifikasının artık finansal piyasalarında istikrarlı bir büyüme görülen Türkiye'de de verilmeye başlanacağını belirterek, "Ekonomik büyüme ve küresel olarak uyum üzerine detaylı incelemelerin artması, Türkiye'deki kara para aklamayı önleme ve mali suçların önlenmesi, uzmanlarına güçlü bir talep oluşmasına zemin hazırladı." ifadesini kullandı.

İFE Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Altay ise ortaklık kapsamında, Karaparanın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi ile ilgili düzenleyici otoriteler ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gibi önde gelen kamu kurumları ile iş birliği içinde eğitimler yapılacağını aktardı.

Altay, kara para aklamayı ve mali suçları önleme üzerine acil küreselsorunları ele almak için CAMS gibi uluslararası kabul görmüş sertifikaları sunarak,uzmanlaşmış bir insan kaynağı yetenek havuzu oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu sertifika eğitim programlarının geçmişte yüksek maliyetli ve caydırıcı olduğunu savunan Altay, "Şimdi bu konu ACAMS ile yapılan ortaklık ile ele alınıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin küresel bir finans merkezi olma hedefi için de iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:15
  1. ACAMS
  2. CAMS
  3. İFE

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