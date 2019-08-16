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"Cammu Keşmirliler temel insan haklarından yoksun bırakılıyor"

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Lutfi'nin kızı Iltija Javed:- "Bir suçlu gibi muamele görüyorum ve sürekli gözetim altındayım. Hayatımın diğer konuşan Keşmirliler gibi olacağından korkuyorum"

16 Ağustos 2019 Cuma 16:34
"Cammu Keşmirliler temel insan haklarından yoksun bırakılıyor"

ANKARA (AA) - Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Lutfi'nin kızı Iltija Javed, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle halkın adeta kafese kapatılmış durumda olduğunu ve temel insan haklarından yoksun bırakıldığını savundu.

Javed, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'a yazdığı mektupta, ev hapsinde tutulduğunu belirterek, "Ziyaretçilerim kapıdan geri gönderildiğinde bana haber verilmiyor ve dışarı çıkmama izin verilmiyor. Garip olan, bir siyasi partiyle bağlantım yok ve her zaman kurallara uyan bir vatandaş oldum." ifadelerini kullandı.

Cammu Keşmir'de devam eden kısıtlamalar dolayısıyla adeta "kafese kapatılmış hayvanlar" gibi hissettiklerini vurgulayan Javed, bölge halkının temel insan haklarından yoksun bırakıldığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin kendisini bazı basın organlarında çıkan ifadeleri nedeniyle gözaltında tuttuğunu aktaran Javed, tekrar konuşması halinde bunun kötü sonuçlanabileceği konusunda uyarıldığını belirtti.

Mektupta, "Bir suçlu gibi muamele görüyorum ve sürekli gözetim altındayım. Hayatımın diğer konuşan Keşmirliler gibi olacağından korkuyorum." diyen Javed, tüm iletişim olanakları engellenen bölgenin, korku içerisinde olduğunu aktardı.

Eski iki başbakanın da gözaltında olduğu Cammu Keşmir'de, milletvekili ve Ulusal Konferans Partisi Başkanı Faruk Abdullah ise ev hapsinde tutuluyor.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:34
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. kısıtlamalar

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