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Cammu Keşmir'de silahlı çatışma! Ölüler var

Hindistan'da Keşmir'in Pulwama bölgesine bağlı Tral kasabasında direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi öldü.

05 Mart 2019 Salı 15:34
Cammu Keşmir'de silahlı çatışma! Ölüler var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre polis, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Pulwama bölgesine bağlı Tral kasabasında dün akşam operasyon başlattığını belirtti.

Polis, sabah saatlerinde de devam eden operasyonda, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü bildirdi.

Kasabada internet hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:34
  1. Pakistan
  2. Hindistan
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