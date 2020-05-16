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Cammu Keşmir'de koronavirüs vakalarında rekor artış

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:13:24 -
Cammu Keşmir'de koronavirüs vakalarında rekor artış

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de bir günde en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Hint merkezi yönetiminin verilerine göre, bölgede 24 saat içinde 108 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1121'e ulaştı.

Yeni vakalardan 12'sinin hamile kadınlar olduğu belirtildi.

Yeni vaka sayısı, bugüne dek görülen en yüksek günlük artış oldu.

Budgam şehrinde 70 yaşındaki bir Kovid-19 hastası hayatını kaybederken, toplam can kaybı 12'ye çıktı.

Hindistan ile Pakistan arasında egemenlik ihtilafına konu olan bölgenin ayrıcalıklı yönetim statüsü, Hint hükümetinin 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle kaldırılmış, bölge 31 Ekim 2019'da, Cammu Keşmir ve Ladakh olarak, merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde idari birime ayrılmıştı.

Bölgede geçen hafta bağımsızlık yanlısı direnişçi liderinin öldürülmesinin ardından çatışma ve protestolar meydana gelmişti.

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