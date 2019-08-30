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Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerine "işkence" suçlaması

30 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerine "işkence" suçlaması

ANKARA (AA) - Hindistan tarafından Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsüne son verilmesinin ardından güvenlik güçlerine "dayak" ve "işkence" suçlaması yöneltildi.

BBC'de, Keşmir'de yaşayan çok sayıda köylünün, güvenlik güçlerince sopalarla dövüldüğünü, kendilerine elektrik şoku verildiğini ileri sürdükleri haberi yer aldı.

Hindistan'ın bu ayın başında Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölme kararı sonrası bölgede kısıtlamalar devam ediyor.

BBC muhabiri, söz konusu haberde, ziyaret ettiği köylerde yaşayan bazı kişilerin kendisine, güvenlik güçlerinin neden olduğunu söyledikleri yaralarını gösterdiğini anlattı.

- "Bize vurmayın, ateş edin"

Habere göre, bir köyde halk, Hindistan'ın söz konusu kararı açıklamasından saatler sonra ordu mensuplarının ev ev dolaşmaya başladığını ileri sürdü.

İki erkek kardeş, uyandırıldıklarını ve dışarı çıkarılarak köyün diğer erkeklerinin toplandığı yere götürüldüğünü iddia etti.

Kardeşlerden biri, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bizi dövdüler. Onlara, 'Biz ne yaptık?' diye soruyorduk. 'Yalan söyleyip söylemediğimizi, yanlış bir şey yapıp yapmadığımızı köylülere sorabilirsiniz.' diyorduk ancak hiçbir şey duymak istemiyorlardı, hiçbir şey söylemediler, sadece bizi dövmeye devam ettiler. Her yerime vurdular, bize sopalarla vurdular, elektrik şoku verdiler, bacaklarımızın arkalarına vurdular. Bayıldığımızda bizi kendimize getirmek için elektrik şoku verdiler. Çığlık attığımızda ağzımızı çamurla kapattılar. Onlara, 'Bize vurmayın, ateş edin.' dedim. Allah'tan beni yanına almasını istedim zira işkence katlanılmazdı."

- "Bilincimi kaybetsem, kendime getirmek için elektrik şoku verdiler"

Başka bir köylü, güvenlik güçlerinin kendisinden protestolar sırasında "taş atanların isimlerini" vermesini isteğini söyledi.

Askerlere hiçbir şey bilmediğini söyleyince kendisine gözlüklerini, kıyafetini ve ayakkabılarını çıkarması talimatını verdiklerini anlatan genç adam, "Giysilerimi çıkardığımda neredeyse iki saat boyunca beni acımasızca demir çubuk ve sopalarla dövdüler. Ne zaman bilincimi kaybetsem, kendime getirmek için elektrik şoku verdiler." dedi.

Genç adam, askerlerin kendisine köyündeki herkesi, "güvenlik güçlerine karşı herhangi bir protestoda yer almamaları" konusunda uyarmasını, aksi halde benzer şekilde muamele göreceklerini söylediğini aktardı.

- "Güvenlik güçlerinin amacı köylülerin gözünü korkutmak"

BBC muhabiri, bir diğer köyde ise askerlerin kendisinden direnişçilere karşı muhbirlik yapmasını istediğini ve bunu reddedince de çok ağır şekilde dövüldüğünü, iki haftadır sırtının üstüne yatamadığını ileri süren 20'li yaşlarda bir gençle karşılaştığını anlattı.

Muhabir, Keşmir'deki köylerde konuştuğu herkesin, "güvenlik güçlerinin köylülerin gözünü protestolara karşı korkutmak için bu şekilde davrandığına inandığını" söyledi.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Hindistan Ordu Sözcüsü Aman Anand ise "İddia edildiği gibi herhangi bir sivile kaba kuvvet uygulanmadığını" savundu.

Sivilleri korumaya yönelik birtakım önlemler alındığını belirten Anand, "Ordunun aldığı karşı önlemler nedeniyle yaralanma ya da zayiat olmadığını" iddia etti.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  1. BBC
  2. Cammu Keşmir
  3. Hindistan
  4. Hindistan Ordusu Sözcüsü Aman Anand

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