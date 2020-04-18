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Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

2020-04-18 17:36:32 -
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde paramilis güçlerle direnişçiler arasında çıkan çatışmada, Hint paramilis güçlerinden 3'ü öldü ve 2'si yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, Baramulla bölgesinde bir kontrol noktasında direnişçiler ile paramilis güçler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Hint paramilis güçlerinden 3'ü öldü ve 2'si yaralandı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti 2'ye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde 2 bölgeye ayrılmıştı.

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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