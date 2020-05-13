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Aktüel

Çamlıca Kulesi’ndeki yangına ilişkin basın açıklaması yapıldı

Çamlıca Kulesi’nde meydana gelen küçük çaplı yangına ilişkin Üsküdar Kaymakamlığı yazılı basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:57:09 -
Çamlıca Kulesi’ndeki yangına ilişkin basın açıklaması yapıldı

Çamlıca Kulesi’nde meydana gelen küçük çaplı yangına ilişkin Üsküdar Kaymakamlığı yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yangının kulenin 17 ve 18. katlarındaki LED aydınlatma ünitelerinden kaynaklandığı belirtildi.


Çamlıca Kulesi’nde çıkan yangına ilişkin Üsküdar Kaymakamlığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 09.15 sıralarında Üsküdar ilçemizde yapımı devam eden Çamlıca Kulesinde yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Kulenin 17 ve 18. katlarındaki LED aydınlatma ünitelerinden kaynaklanan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan söndürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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