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Ekonomi Çamlıca 1 HES özelleştirildi
Ekonomi

Çamlıca 1 HES özelleştirildi

Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 17:12:00 -
Çamlıca 1 HES özelleştirildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye ait Çamlıca 1 HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların, ihalede 580 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Zeytindalı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Sanayi ve Ticaret AŞ’ye işletme hakkının verilmesi uygun bulundu.

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