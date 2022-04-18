Camlar nasıl parlar? Cam temizliği ve cam parlaması için püf noktalar! Ayna gibi camlar

Cam Nasıl Temizlenir?

Cam silinirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edildiği takdirde camlar lekesiz şekilde temizlenir ve oldukça güzel bir görüntü sağlanır.

Cam silineceği zaman ilk önce dikkat edilmesi gereken nokta, silinecek camlara o an direk güneş ışığının gelmiyor olması gerekliliğidir. Direk güneş ışığı gelen cam silinirse eğer hem lekeler tamamen görülmez, hem de ne kadar düzgün silinse de camda lekeler kalabilir.

Camlarda parmak izi veya el izi kalmaması için cam silinirken bulaşık eldiveni veya tek kullanımlık eldiven kullanılması gerekmektedir. Camı kurulamak için kullanılan gazete kâğıdının izinin de ele geçmesi bu şekilde engellenmiş olur.

Camı silmek için kullanılacak su içerisine camların parlamasını ve lekelerin tamamen çıkmasını sağlamak için birkaç damla bulaşık deterjanı ve yarım çay bardağı sirke koymak gerekmektedir. Camın üzerinde toz veya leke bırakmamak için toz bırakmayan mikro fiber bezler kullanılmalıdır.

Camları silmeye ilk önce camların dış yüzeyinden başlanmalıdır. Yüzeydeki kiri almak ve etrafa dağıtmamak için ıslak olan bez yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirerek camın yüzeyi silinmelidir.

Cam silme işlemi tamamen bittikten sonra sırada kurulama işlemi vardır. Kurulama işlemi için en uygun şey gazete kâğıdıdır. Fakat renkli gazete kâğıdı cam üzerinde iz bırakabileceğinden dolayı, siyah beyaz gazete kâğıdı kullanılmalıdır.

Aynayı Parlatmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Gazete kâğıdı aynayı kurulamak için ideal olduğu gibi, aynayı parlatmak ve parlaklığını uzun süre muhafaza etmek açısından da en etkili yöntemdir. Kimyasal temizleme maddesi veya elma sirkeli suyu gazete kağıdına püskürterek aynayı temizlemek aynanın daha uzun süre daha temiz kalmasını sağlayacaktır.

Cam Bardaklarda Oluşan Lekeler Nasıl Temizlenir?

Cam bardaklar hem çok kullanışlı hem de şık olması sebepleriyle oldukça fazla tercih edilen bardak türlerindendir. Ancak bu tür bardaklar leke tutmakta ve bu sebeple şıklığını çabuk kaybetmektedir.

Cam bardaklar üzerinde oluşan lekelerin pek çok sebebi olabilir. Bu sebepler genel olarak bulaşık makinesinde kullanılan deterjanlar ile ilgilidir. Bazı deterjanlar yüzeyler üzerinde iz bırakmaktadır. Cam bardaklar yıkanırken deterjana dikkat edilmelidir.

Bunun dışında eğer makinenin tuzu veya parlatıcısı bitti ise cam üzerinde oldukça fazla leke oluşabilmektedir. Makinenin tuzunun bitip bitmediği kontrol edilmesinin ardından, parlatıcı bölmesine eklenecek elma sirkesi de bu lekelerin giderilmesini sağlamaktadır. İlgili: Bardakların çizilmesi nasıl önlenir?

Matlaşan Bardaklar Nasıl Parlatılır?

Bulaşık makinesinde yıkanan bardakların bir süre parlaklığını yitirdiği ve puslu bulanık bir görüntüye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi şebeke suyunun fazla kireçli olması olabileceği gibi makinede kullanılan deterjanın tortu bırakabilen bir deterjan olabilmesi de olabilmektedir.

Matlaşan bardakları eskisi gibi parlak hale getirebilmek için yapılması gereken bir leğenin içerisine su ve sirke koyup karıştırmaktır. Matlaşan bardakları sirkeli su karışımında bir süre beklettikten sonra durulaman bardakların yeniden parlamasını sağlayacaktır.