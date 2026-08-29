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Dünya Camlar kırıldı, ağaçlar devrildi, hayat felç oldu! Fırtına ve dolu Fransa’yı vurdu
Dünya

Camlar kırıldı, ağaçlar devrildi, hayat felç oldu! Fırtına ve dolu Fransa’yı vurdu

Yeniakit Publisher
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Camlar kırıldı, ağaçlar devrildi, hayat felç oldu! Fırtına ve dolu Fransa’yı vurdu

Fransa’da başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtınada rüzgarın hızı saatte 142 kilometreye ulaştı. Tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle araçlarda hasar oluşurken, ağaçlar yollara devrildi, hayat olumsuz etkilendi. Ülke genelinde 44 bölgede turuncu alarm ilan edildi.

Fransa’nın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yerel kaynaklara göre 27 Ağustos’ta ülkenin merkez kesimlerinde başlayan fırtına, doğu sınırlarına doğru ilerlerken saatte 142 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve şiddetli yağışı beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle ülke genelinde 44 bölgede turuncu alarm ilan edilirken, başkent Paris ve çevresinde de çeşitli maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cisimler savrulurken, çok sayıda ağaç yollara devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, bazı binaların çatılarından kopan parçaların yollara düşmesi güvenlik riski oluşturdu.

 

Bazı bölgelerde ise tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Besançon, Montbeliard ve Beaune kentleri başta olmak üzere birçok bölgede dolu nedeniyle araçların camları kırılırken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Fransa’dan Almanya ve İsviçre’ye ulaşımın sağlandığı A36 otoyolunda da fırtına ve dolu nedeniyle hasar meydana geldiği bildirildi.

Fırtınanın ardından dün 26 bölgede turuncu alarm durumu devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli fırtına sırasında bir yolcu treninin camının kırıldığı anlar, rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken bir kişi ve fırtınanın ardından su seviyesinin yükseldiği sokaklar yer aldı. Fırtına sonrası görüntülerde ayrıca araçlarda meydana gelen hasar ve yollara devrilen ağaçlar da görüldü.

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