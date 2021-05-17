Camiyi mi hedef aldı? İsrail'in hava saldırısı böyle görüntülendi
Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir caminin hemen yanındaki binayı havaya uçurdu.
İsrail'in Ramazan ayından bu yana Filistin'e yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 188’e ulaştı. Yaralı sayısının ise 1.230’a yükseldiği belirtildi.
Filistin'e dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail, sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini de roketlerle havaya uçuruyor.
Son olarak Gazze'den yine rezil bir görüntü geldi. Gazze’nin batısında cami yakınındaki bir binanın vurulma anı anbean kameralara yansıdı.