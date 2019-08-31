Camiyi karıştıranlara destek veren Sinan Oğan'a tepki!

Bir camide, provokasyon amaçlı olarak olay çıkartanları destekleyerek, 30 Ağustos'ta hutbede Atatürk'ün ismi hutbeden çıkarıldı diyerek, sanki daha önce Atatürk ismi varmış da çıkarılmış gibi algı oluşturmaya kalkışan Sinan Oğan'a, tepki yağıyor.

"Cumhuriyet tarihi boyunca böyle rezil bir görüntü olmamıştır! Camilerimizi, Cami cemaatimizi düşürdüğünüz duruma bakın! Ey Diyanet Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin adının hutbelerden çıkarılması için nasıl bir kin içindesin? Vergimden hakkına düşen maaş #haramolsun !" paylaşımı yapan Sinan Oğan'ın algı çalışmasına vatandaşlardan tepki yağıyor.

Sinan Oğan kimdir?

MHP Iğdır milletvekilliği yapan Sinan Oğan, daha sonra Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açmış, eşi Gökçen Oğan'ın memleketi Yozgat'ta bile tepki görmüş, şimdilerde siyasetten uzaklaşmış bir isimdir. Sinan Oğan, 2011 yılında gayrı ahlaki görüntüleri sebebi ile MHP Genel Başkan yardımcılığından istifa etmek zorunda kalan Mehmet Ekici'nin de damadıdır.