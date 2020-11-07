Camiye Naziler'den mektup! Müslümanları yakma tehdidi

Avrupa’daki İslam ve Müslüman düşmanlığı alevlenirken Nazilerin üssü olan Almanya’da akıllara durgunluk veren bir tehdit yaşandı. Ülkedeki Dietenhofen Sultanahmet Camii üç sayfalık korkunç bir tehdit mektubu aldı. Bavyera eyaletindeki Dietenhofen şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultanahmet Camii’ne postayla hakaret ve tehdit mektubu bırakıldı. Mektupta müstehcen karikatürler ile birlikte İslam’ın temel kaynaklarına hakaret yer aldı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da meydana gelen terör saldırısına atıfta bulunulan mektupta ayrıca Kâbe’ye saldırı tehdidinin yanı sıra “Yahudilere yaptığımız şeyi size de yapacağımız gün uzak değil” ifadeleri geçiyor. Müslümanları yakmakla ve soykırım uygulamakla tehdit eden Hitler’in torunu kişi ya da kişilerin mektubu cemaati şok etti.



Tehdit Mektubu büyük endişeye yol açtı



Sultanahmet Camii Başkanı Hüseyin Yağlı, mektubun camiye 5 Kasım tarihinde öğlen saatlerinde posta ile ulaştığını ifade etti. Mektubun üzerinde pul ve damga olduğunu söyleyen Yağlı, polise haber verdiklerini, tehdit mektubunu gönderen kişinin yakın zamanda tespit edilmesini umduklarını ifade etti. Yağlı açıklamalarına şöyle devam etti: “Şimdiye dek camimize yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmedi. Camimiz ufak bir köyde bulunuyor, komşularımızla ve köyümüzdeki herkesle çok iyi ilişkilere sahibiz. Bu tehditler bizim cemaatimizi üzüp endişelendirdiği kadar eminim komşularımızı da rahatsız edecektir.”



Yağlı, camide ek güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek namaz vakitlerinden sonra caminin kapılarının kilitlendiğini söyledi. Camide ayrıca güvenlik kameraları da bulunuyor. 2009 yılında Almanya’nın güneyindeki küçük bir köyde kurulan Dietenhofen Sultanahmet Camii, 65 üyeye sahip.



Hiçbir suçlu yakalanmadı



Almanya’da en son Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe şehrinde bulunan Ulu Camii’ne kundaklama girişiminde bulunulmuştu. Ülkede bu senenin ikinci çeyreğinde ülkede 188 İslam düşmanlığı içeren suç kayda geçti, faillerin hiçbiri ise yakalanmadı.