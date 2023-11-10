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Gündem Camiye gittin mi ki konuşuyorsun namazsız adam! Altaylı'dan Mustafa Kemal'i anan Diyanet'e saldırı
Gündem

Camiye gittin mi ki konuşuyorsun namazsız adam! Altaylı'dan Mustafa Kemal'i anan Diyanet'e saldırı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 18:30:00 -
Camiye gittin mi ki konuşuyorsun namazsız adam! Altaylı'dan Mustafa Kemal'i anan Diyanet'e saldırı

Caminin önünden geçmeyen Fatih Altaylı, 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbesinde "Mustafa Kemal anılmadı" gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.

Cuma hutbesinde Mustafa Kemal "Gazi" ünvanıyla anıldı.

Caminin içinde olandan bihaber Altaylı, "İçinde bir nebze insanlık, bir damla vatan sevgisi, bir katre vefa duygusu olan herkes ama herkes onun aziz hatırasını saygı ile anıyor." dedikten sonra, Diyanet'in Cuma hutbesinde Mustafa Kemal'i anmadığını öne sürerek şunları söyledi:

Bir dönem FETÖ’nün tüm toplantılarının demirbaşı olan, FETÖ’nün tezlerinin yılmaz savunuculuğunu yapan, Abant toplantılarının vazgeçilmez katılımcısı, FETÖ talebelerinin vazgeçilmez tez jürisi Ali Erbaş’ın başında olduğu Diyanet.

Altaylı sözlerinin devamında Prof. Erbaş hakkında suçlayıcı ithamlarda bulundu:

Amacının ne olduğu çok açık. Bölücülük yapmaya çalışıyor. İktidarı yıpratmayı amaçlıyor. Bir ulusal kahramanı, aramızdan fiziki ayrılışının yıldönümünde, üstelik de Cuma gününe denk gelmişken, Cuma hutbesinde tek kelime ile bile olsa anmamanın başka hiçbir gerekçesi olamaz. Ali Erbaş, çok açık biçimde bu toplumu bölmeye, fay hattı yaratmaya çalışmaktadır. Ülke için büyük tehlikedir.
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