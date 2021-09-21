  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Caminin kubbesinden düşen işçi öldü
Yerel

Caminin kubbesinden düşen işçi öldü

Adana’nın Kozan ilçesinde inşaatı devam eden caminin kubbesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:35:00 -
Caminin kubbesinden düşen işçi öldü

İlçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesi’nde yapımı süren Karacaoğlan Camii’nin inşaatında çalışan Ali Çiçek (57), caminin kubbe kalıbını sökerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine cami inşaatına gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çiçek’in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay