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Caminin elektriğini kullandı, notla helallik istedi

Kırıkkale'de camide telefonunu şarj eden bir kişi, 10 lira ile birlikte not bırakarak imamdan helallik istedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
Caminin elektriğini kullandı, notla helallik istedi

Dün akşam saatlerinde Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde prizi kullanarak ceptelefonunu şarj eden kimliği belirsiz kişi, çıkışta masanın üzerine 10 lira ile birlikte not bıraktı. Kimliği belirlenemeyen kişi notta, "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle" ifadeleriyle helallik istedi.

Camiye geldiğinde masanın üzerinde parayı ve notu gören imam Abdulselam Bedirel, bunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
  1. Merkez Camii
  2. Balışeyh ilçesi
  3. Kırıkkale

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  • Faruk BİLGİLİFaruk BİLGİLİ26 dk önce
    Murat sen ne fesat bir insansın öyle. Hocadan sen de helallik dilemelisin.
  • MURAT MURAT 47 dk önce
    Caminin hocasi maasindanmi elektirik parasini veriyor millete not biraksin hellallik istesin imam o parayi cay parasi yapar

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