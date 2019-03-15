Camili Bilgievi’nden Etaminden elek yapma etkinliği Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik 3 saatlik etaminden elek yapma etkinliği düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik 3 saatlik etaminden elek yapma etkinliği düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi’nin belirli aralıklarla düzenlediği etkinlikler etaminden elek yapma ile devam etti. Bilgievi tarafından düzenlenen “Emeğin El İzleri” etkinlik açılışına AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve çok sayıda davetli ile AVM müşterileri katılım sağladı. Yenikent Halk Eğitim Merkezi hocaları Çiğdem İşcan ve Bahar Dinç önderliğinde çalışan kadınlar birbirinden güzel modeller ortaya çıkardı.

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