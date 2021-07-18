Camilerimiz bülbül yuvası Kur’an sevdalısı minikler, kurslara akın etti

Sebahattin Ayan İstanbul

Okulların kapanmasının ardından hareketlenen Kur’an kurslarında pandemi koşullarına rağmen öğrenci akını yaşanıyor. Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 5 Temmuz’da başlayan yüz yüze eğitimin ardından yaz Kur’an kursları minik yavrularla doldu taştı.

Bu yaz Kur’an’ı gönlüne yaz

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘örnek camii’ seçilen ve her yıl ortalama bin 600 ile 2 bin 220 öğrenciye eğitim veren İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camii yaz Kur’an kursu pandemi koşullarına rağmen bu sene bin 250 gibi rekor bir öğrenci kaydıyla eğitim ve öğretime ‘Bismillah’ dedi. “Gel Bu Yaz Kur’an’ı Gönlüne Yaz” sloganıyla kapılarını Kur’an bülbüllerine açan cami, açılış programı için balon ve Türk bayraklarıyla süslendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanırken, şehit ve gaziler için dualar edildi. Küçük çocukların ilahi, hadisi şerif ve dualar okuduğu açılışa, Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her anlamda faal bir cami

Bağcılar Çiftlik Demircan Camii yaz Kur’an kursu dini ve ahlaki eğitimin yanı sıra faaliyetleriyle de göz dolduruyor. Kursta öğrencilere Kur’an-ı Kerim, ibadet, siyer, itikat, ahlak derslerinin haricinde sportif aktiviteler, piknik, gezi, bilgi yarışmaları ve sinevizyonda çizgi film izleme olanakları sağlanarak eğitim daha eğlenceli hale getiriliyor.



