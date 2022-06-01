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Kültür - Sanat Camileri dantel gibi işliyor
Kültür - Sanat

Camileri dantel gibi işliyor

Kalem işi hat sanatıyla camilerin iç süslemelerini yapan nakkaş Mustafa Ören, 16 yılda Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki camileri Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle dantel gibi işledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 09:59:00 -
Camileri dantel gibi işliyor

Halen iç süslemelerini yaptığı Konya’daki Tahir Büyükkörükçüler Camii’nde konuşan nakkaş Mustafa Ören, çalışmalarında hem kalem işi hat sanatını hem de boyama işi kalemkarlığı bir arada yürüttüğünü söyledi.

Okul yıllarında resme olan yeteneğini zamanla hat sanatına kaydırdığını anlatan Ören, “Çıraklık dönemimden beri çalıştığım 50 camiyi bulmuştur. İstifade ettiğimiz yer ecdadımızdır. Selçuklu ve Osmanlı sanatını en iyi şekilde harmanlayıp kendimizden de bir şeyler katarak daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bir cami yapılacak işçiliğine göre değişiklik gösteriyor, azami kubbe dahil 1,5 ayda tamamlıyorum. Fırçalarımız özeldir, hat işine özgü samur tüylerinden veya at kılındandır. Kalem işine uygundur” diye konuştu.

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