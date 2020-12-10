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Siyaset Camilerden korsan müzik yayınını paylaşan CHP'li Banu Özdemir beraat etti
Siyaset

Camilerden korsan müzik yayınını paylaşan CHP'li Banu Özdemir beraat etti

İzmir'de camilerden korsan müzik yayınını paylaşan CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:24:00 -
Camilerden korsan müzik yayınını paylaşan CHP'li Banu Özdemir beraat etti

İzmir'de bazı camilerin merkezi sistemine girilerek korsan müzik yapıldığına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında açılan davadan beraat etti.

CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in, İzmir'de geçtiğimiz mayıs ayında bazı camilerin merkezi sistemine girilerek yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşması sonrası hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi.

Camilerden korsan müzik paylaşımına beraat kararı

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Özdemir mahkemede, "Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullanırken, Özdemir'in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Son sözün ardından kararı açıklayan hakim, Özdemir'in beraatine hükmederek davayı sonlandırdı.

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