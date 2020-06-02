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Aktüel

Camilerde sosyal mesafeli namaz

İstanbul’da camilerde sosyal mesafeli ibadet devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:39:31 -
Camilerde sosyal mesafeli namaz

İstanbul’da camilerde sosyal mesafeli ibadet devam ediyor. Kendi seccadelerini alarak camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafeyi gözeterek namaz kılabiliyor.


Dünyayı etkisi altına Korona virüs nedeniyle Türkiye’de 81 ile camilerde cemaatle ibadete ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Fatih Camisi’nde kıldırdığı cuma namazıyla cemaatle ibadet tekrar başladı.


Vakit namazları Korona Virüs önlemlerine riayet edilerek camilerde kılınmaya devam ediyor. Eyüpsultan ve Fatih Camiilerinde namaza gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namazlarını cemaatle birlikte kılabiliyor. Kendi seccadeleri ile camiye gelen vatandaşları, maske taktığı da görülüyor.

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