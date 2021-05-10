  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabus geri döndü! Kene paniği
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Hayvanseverlerden İBB'ye pankartlı tepki: Kime verdiniz!
Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi
Gündem Camilerde selalar bugün neden okundu? Bugün camilerde selalar niçin okundu?
Gündem

Camilerde selalar bugün neden okundu? Bugün camilerde selalar niçin okundu?

Bugün selalar nede okundu? Bugün camilerde selalar niçin okundu? soruları cuma günler ve cuma akşamları okunan selaların bugün öğle ezanından sonra okunması sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Camilerde selalar bugün neden okundu?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:29:00 - 2021-05-10 13:31:39

Terör devleti İsrail, ilk kıblemiz olan ve Peygamber Efendimiz’in Miraç’a çıktığında ilk durak olan, Kur’an-ı Kerim’de etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda şu ana kadar 215 Filistinli'nin yaralandığı açıklandı. Terör devleti İsrail’in bu alçak saldırısına en sert tepkiyi Türkiye göstermekte. Mescid-i Aksa’nın ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Diyanet İşleri Başkanlığından çok anlamlı bir karar geldi.

Camilerde selalar bugün neden okundu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunacak ve dualar edilecek" dedi. İsrail'in tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalıştığını vurgulayan Erbaş, "Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun." diye konuştu.

FETÖ’nün açak 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde de tüm camilerde selalar okunmuş, selalar ile halk, vatan hainlerinin darbe girişimine karşı sokaklara çağrılmıştı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandı
Gündem

Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım edip otele yerleştiren isim yakalandı.
Kasım Süleyman suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı
Gündem

Kasım Süleyman suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı

ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastta İsrail'in kilit rol oynadığı ABD'li asker tarafından ifşa edi..
ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Sık sık silahlı saldırıların yaşandı ABD'de kan gövdeyi götürdü. Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay