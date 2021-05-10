Camilerde selalar bugün neden okundu? Bugün camilerde selalar niçin okundu?

Terör devleti İsrail, ilk kıblemiz olan ve Peygamber Efendimiz’in Miraç’a çıktığında ilk durak olan, Kur’an-ı Kerim’de etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda şu ana kadar 215 Filistinli'nin yaralandığı açıklandı. Terör devleti İsrail’in bu alçak saldırısına en sert tepkiyi Türkiye göstermekte. Mescid-i Aksa’nın ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Diyanet İşleri Başkanlığından çok anlamlı bir karar geldi.

Camilerde selalar bugün neden okundu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunacak ve dualar edilecek" dedi. İsrail'in tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalıştığını vurgulayan Erbaş, "Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun." diye konuştu.

FETÖ’nün açak 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde de tüm camilerde selalar okunmuş, selalar ile halk, vatan hainlerinin darbe girişimine karşı sokaklara çağrılmıştı.