Camilerde Kur’an Kursları ne zaman başlıyor? Yaz kursları başladı mı? Kur’an Kursları kayıtları başladı mı?

Camilerdeki yaz Kur’an Kursları başladı mı? Yaz Kur’an Kursları kayıtları başladı mı? Camilerde Kur’an Kursu kayıtları ne zaman yapılacak? Yaz Kur’an Kursu kayıtları ne zaman yapılacak? Camilerdeki yaz Kur’an Kursu kayıtları ne zamana kadar yapılacak? soruları okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte hem öğrenci hem de veliler tarafından merak edilir oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an Kurs kayıtları için açıklamada bulundu. Peki Kur'an kursları kayıtları nasıl yapılacak? Camilerdeki yaz Kur’an Kursları yüz yüze mi olacak? İşte detaylar.