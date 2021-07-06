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Eğitim Camilerde Kur’an Kursları ne zaman başlıyor? Yaz kursları başladı mı? Kur’an Kursları kayıtları başladı mı?
Eğitim

Camilerde Kur’an Kursları ne zaman başlıyor? Yaz kursları başladı mı? Kur’an Kursları kayıtları başladı mı?

Camilerdeki yaz Kur’an Kursları başladı mı? Yaz Kur’an Kursları kayıtları başladı mı? Camilerde Kur’an Kursu kayıtları ne zaman yapılacak? Yaz Kur’an Kursu kayıtları ne zaman yapılacak? Camilerdeki yaz Kur’an Kursu kayıtları ne zamana kadar yapılacak? soruları okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte hem öğrenci hem de veliler tarafından merak edilir oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an Kurs kayıtları için açıklamada bulundu. Peki Kur'an kursları kayıtları nasıl yapılacak? Camilerdeki yaz Kur’an Kursları yüz yüze mi olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 08:25:00 - 2021-07-06 08:42:42
Camilerde Kur’an Kursları ne zaman başlıyor? Yaz kursları başladı mı? Kur’an Kursları kayıtları başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları 5 Haziran’da başladı. Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde yarın başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yaz Kur’an Kurslarına kimler başvuracak?

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek. Kovid-19'la mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Camilerde yaz Kur’an Kursları ne zaman sona erecek?

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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