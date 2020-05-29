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Sağlık

Camilerde dezenfektan ile maske dağıtıldı

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:57:24 -
Camilerde dezenfektan ile maske dağıtıldı

Kilis Belediyesi tarafından kentteki camilerde Cuma namazı öncesinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.


Kilis Belediyesi İl Müftülüğü tarafından belirlenen Cuma namazı kılınacak camilerin girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından camiler çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

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