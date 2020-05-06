Camiler Ramazan Bayramına açılır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu. Ali Erbaş’ın açıklamasından sonra cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınıyor. Camilerin cemaate kapatıldı ancak ezan ve salalar okunmaya devam ediyor. Camilerin kapatılması korona virüsü salgınıyla ilgili tehdit ortadan kalkıncaya kadar süreceği açıklanmıştı.

Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme planını duyurken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara kısmi olarak sokağa çıkma izni verileceğini açıkladı. 7 ildeki seyahat kısıtlamasının da kaldırıldığını belirten Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavları'nın ise haziran ayında düzenleneceğini duyurdu. Erdoğan’ın kısmı normalleşme açıklamasından sonra vatandaşlar camilerin ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Peki Camiler ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, camilerin ibadete açılmasıyla ilgili köşe yazısında açıklamalarda bulundu. Selvi, yazısında şunları ifade etti; Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak. Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.