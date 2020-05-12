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İSLAM

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Kritik tarih açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler 12 Haziran itibariyle ibadete açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:13:00 -
Camiler ne zaman ibadete açılacak? Kritik tarih açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı yayımlandı.Takvim planında ibadethaneler ile ilgili tarihler de yer aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde, 12 Haziran itibarıyla cemaatle namaz kılınmaya başlanacak.

MASKEYLE KILINACAK
12 Haziran itibarıyla Cuma namazları, cami dışında açık alanlarda cemaatle kılınmaya başlanacak. Aynı tarihten itibaren vakit namazları; fiziki mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvim Planı'nda Din Hizmetleri için belirtilen tarihler:

- Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması/ 27 Mayıs 2020 ( Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.)

-Kur'an kurslarının açılması/ 24 Ağustos 2020

-2020 -2021 Yılı Umre Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi/ 1 Eylül 2020

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Yorumlar

kubilay.

Bu Virüs olayı,Millet İttifakının İktidarı döneminde olsaydı,ey C.H.P.Kılçdaroğlu,sen önce Camileri açmadın,A.V.M.leri açtın diye birileri yaygarayı koparırdı.
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