  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Camiler ne zaman açılacak? | Cuma namazları ne zaman kılınabilecek?

Camiler açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle cuma namazları kılınamıyor. Ramazan ayında ise teravih namazları camilerde kılınamıyor. 11 Mart itibariyle pek çok alanda kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı. Vatandaşlar "Camiler ne zaman açılacak?" , "Bu hafta cuma namazı var mı?" , "Camilerde namaz ne zaman kılınacak?" , "Cuma günü camiler açık mı?" , "Cuma namazı camide mescitte kılınabilecek mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:20:00 -
Camiler ne zaman açılacak? | Cuma namazları ne zaman kılınabilecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunamayacağı alanlar kapatıldı. Bu sebeple camilerde toplu olarak namaz kılınması yasaklandı. Milyonlarca kişi ne zaman camilerde yeniden namaz kılacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

Camiler ne zaman açılacak? | Cuma namazları ne zaman kılınabilecek?

Milyonlarca kişi camilerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu konu hakkında net bir açıklama yok. Ancak Cuma namazlarının açık alanda sosyal mesafe kuralına uyarak haziranın ikinci haftasında kılınmaya başlanabileceği gelen haberler arasında.

Umre ziyareti yasaklandı mı son dakika Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
Umre ziyareti yasaklandı mı son dakika Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

İSLAM

Umre ziyareti yasaklandı mı son dakika Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

İSLAM

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih
Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih

Gündem

Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı