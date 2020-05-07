Camiler ne zaman açılacak? | Cuma namazları ne zaman kılınabilecek?

Camiler açılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle cuma namazları kılınamıyor. Ramazan ayında ise teravih namazları camilerde kılınamıyor. 11 Mart itibariyle pek çok alanda kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı. Vatandaşlar "Camiler ne zaman açılacak?" , "Bu hafta cuma namazı var mı?" , "Camilerde namaz ne zaman kılınacak?" , "Cuma günü camiler açık mı?" , "Cuma namazı camide mescitte kılınabilecek mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor.