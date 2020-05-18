Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?
Cuma namazı ne zaman kılınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır camilerde Cuma namazları ve vakit namazları kılınmıyor. Vatandaşlar “Camiler ne zaman açılacak?” , “Cuma namazları ne zaman kılınacak?” , “Camilerde vakit namazı kılınacak mı?” , “Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Camiler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını da verdi.
Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz” dedi.
İlk olarak camilerde öğle ve ikindi namazları kılınabilecek.