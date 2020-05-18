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Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Cuma namazı ne zaman kılınacak? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır camilerde Cuma namazları ve vakit namazları kılınmıyor. Vatandaşlar “Camiler ne zaman açılacak?” , “Cuma namazları ne zaman kılınacak?” , “Camilerde vakit namazı kılınacak mı?” , “Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:59:00 -
Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Camiler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını da verdi.

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz” dedi.

İlk olarak camilerde öğle ve ikindi namazları kılınabilecek.

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