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Camiler kısıtlama sonrası ilk namaza hazırlanıyor

Altındağ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında yayımladığı genelgeye istinaden Altındağ’daki Melike Hatun Camisinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:34:48 -
Camiler kısıtlama sonrası ilk namaza hazırlanıyor

Altındağ Belediyesi, İçişleri Bakanlığının “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında yayımladığı genelgeye istinaden Altındağ’daki Melike Hatun Camisinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı, dün “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında 81 il valiliğine Genelge gönderdi. Genelgede, pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı’nda cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilerek, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı kaydedildi.


29 Mayıs 2020 cuma günü itibariyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla hijyen, sosyal mesafe gibi kurallar göz önünde bulundurularak alınacak tedbirlere ilişkin talimatların da yer aldığı genelgenin ardından, Altındağ Belediyesi de harekete geçti. Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, ilçedeki camilerin dezenfekte edilmesine ilişkin çalışmalarını artırdı. Çalışmalarına hız veren Altındağ Belediyesi, ilçedeki Melike Hatun Camisi’nde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. İki ekiple gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasında cami; avlusundan camlarına, halılarından minberine kadar tüm noktalarıyla dezenfekte edildi.



“Korona virüs tedbirleriyle ilgili hijyen temizliği devam ediyor”


Dezenfeksiyon çalışmasına ilişkin bilgi veren Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır çalışmalarımız devam ediyordu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Altındağ sınırlarında bulunan 320 adet mescit ve camilerde korona virüs tedbirleriyle ilgili hijyen temizliği devam ediyor. Bununla ilgili özel solüsyonlar kullanıyoruz. Solüsyonlar ve ilaçlar sıkıldıktan sonra arkadaşlarımız bezlerle belli bölgelerde bu solüsyonla temizliyorlar” dedi. Çiloğlu, çalışmaların Altındağ genelinde devam edeceğini de vurguladı.


Dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin, “5 ekibimiz var şu anda” diyen Çiloğlu, ilerleyen süreçte duruma göre ekip sayısının artırılabileceğini de sözlerine ekledi.

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