Camiler dezenfekte edildi
Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan 45 cami dezenfekte edildi.
Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan 45 cami dezenfekte edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren 45 caminin bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılması nedeniyle dezenfekte edildi.
Öte yandan Belediye ekiplerinin kent merkezindeki vatandaşların yoğunlukta olduğu yerlerin dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.